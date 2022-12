Ucraina | ultime notizie Più di mille missili contro i tralicci Cestista Usa liberata in uno scambio di prigionieri

Il Sole 24 ORE

... di cui 340 sono rimasti uccisi nelle24 ore. 2022 - 12 - 08 11:32:15 Cremlino ammette ...europea ha proposto mercoledì un nono pacchetto di sanzioni alla Russia per la sua invasione dell'...L'accordo di scambio di prigionieri negoziato con Mosca nellesettimane, secondo le fonti ...che in altre occasioni ha svolto da piattaforma per lo scambio di prigionieri fra Russia e. ... Ucraina ultime notizie. Cavi gelati e danni alla rete, estesi blackout in Ucraina Putin pone le condizioni per una lunga guerra di conquista in Ucraina. Le forze russe hanno utilizzato i droni Shahed-136 in Ucraina per la prima volta in tre settimane. Mentre Mosca continua a fare..Dopo Elon Musk è Zelensky la "persona dell'anno" dal Time. Qualche giorno prima aveva ricevuto lo stesso titolo dal Financial Times.