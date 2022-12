Sulla manovra | i sindacati non possono solo protestare | parola di Bonanni

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ecco che l’Incontro tra il presidente Meloni e i ministri economici, si è tenuto con i, ma la parte maggioritaria di questi ultimi, come si è appreso, non ha cambiato opinione. La “”, come si sa, ha dovuto dedicare ben oltre la metà delle risorse finanziarie al sostegno delle famiglie e delle imprese per proteggerle da costi energetici ed inflazione con ben 21 miliardi su 35 miliardi, di cui 2/3 finanziati dal deficit. Le altre poche risorse sono andate a coprire le tantissime mai risolte emergenze italiane degli ultimi 20 anni di stallo economico. I lavoratori dipendenti, dopo il primo intervento del governo Draghi per il cuneo fiscale, ottengono un’altro apprezzabile punto a loro favore, oltre al dimezzamento della tassazione del salario di produttività ed interventi di assistenza per le famiglie. Landini come prevedibile dopo aver ...