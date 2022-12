Sollevamento pesi oggi | Mondiali 2022 | orari 8 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Italia ancora protagonista a Bogotà in vista della quarta giornata dei Campionatidi, primo evento valevole per il periodo di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo Giulia Imperio e Sergio Massidda, quest’in chiave azzurra è il turno di Lucrezia Magistris. La 23enne pavese sarà impegnata nel gruppo A della categoria olimpica fino a 59 kg, con l’obiettivo di migliorare il proprio record nazionale di totale per centrare un piazzamento di prestigio a livello iridato. Ladi Lucrezia Magistris nei -59 kg, inall’una della notte italiana tra giovedì 8 e venerdì 9, verrà trasmessa in direttasu Olympic Channel. Di seguito il ...

0.21: L'oro nell' slancio va al cinese Li con il nuovo record del mondo (175 kg), argento per l'Indonesiano Irawan con 165 kg e bronzo dal gruppo B per il colombiano Serna con 164 kg 0.18: Prestazione ...Il nativo di Ghilarza chiude quarto nella graduatoria di strappo, alle spalle dei cinesi Fabin Li (137 kg) e Yueji He (136) e dell'indonesiano Irawan (135 kg, ottenuti prima dell'azzurro). Massidda ...