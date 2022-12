Orio | imbarco negato a ragazza disabile | Enac dispone accertamenti su Ryanair

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022)al Serio. Non ha potuto prendere il suo volo daa Bordeaux perchè la batteria della sua carrozzina elettrica “che ha il voltaggio ammesso, non può essere portata in volo, perché ha uno sticker con scritto e-bike”: è quanto ha scritto sulla sua pagina Instagram Valeria Roberta Vetrano,attaccandoche lunedì scorso l’ha respinta al check in. “Mi viene detto che la batteria non è originale – scrive – sostengono che avrei assemblato il mezzo (eh?!?). A questo punto presento la certificazione del costruttore. Niente da fare. Mi dicono di lasciare la parte motorizzata a terra (chiamata Stricker), se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), insommaha la soluzione per tutto: lascia la ...