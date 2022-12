Nordio prova a riformare la giustizia come non c’è mai riuscito nessuno

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La riforma dellache il ministro Carloha delineato in Parlamento in questi ultimi due giorni sta agitando i Pm e incentivando Cinquestelle e Partito Democratico a serrare i ranghi. La parte civile della riforma rientra nelle priorità del Pnrr. La riforma del Codice penale ha un risvolto costituzionale che complica il passaggio parlamentare, ma allo stesso tempo crea un’opportunità politica. Sarà una battaglia durissima che il centrodestra storicamente non ha mai vinto, neanche quando Silvio Berlusconi mostrava i denti contro le toghe rosse e caricavaun ariete. A questo giro, con la destra meloniana trainante e i leghisti senza forca, ha buone possibilità di farcela. Su questo terreno, e non solo, la maggioranza non ha avversari coesi, mentre sulla carta potrebbe contare sui voti del Terzo Polo. Una strada ...

