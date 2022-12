(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si va verso un nuovo regolamento per il trattamento di fine mandato: nel mirino finiscono deputati e senatori non più iscritti al Movimento

ilGiornale.it

Infatti, anche il Liverpool di Jurgen Klopp e il Tottenham di Antoniosarebbero molto ... Possibile sfida alla Roma per Odriozola Oltre ai colpi estivi, la Juventusqualche modifica anche ...Cittadinanza onoraria a Roberto Coaloa di Paolo Giorcelli La comunità conzanese sia festeggiare questo sabato la propria patrona, Santa Lucia. Il programma delle celebrazioni ...Viduadi ... Conte prepara la stangata: vuole i soldi degli ex 5 Stelle Il Movimento prepara le nuove regole per gli eletti e gli ex parlamentari. Chi non è più iscritto dovrà restituire 30mila euro del ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...