Today.it

... un ipotetico discorso virtuale di un padre ad un figlio mai nato; unasequenza di ... TRACKLIST TangierJust Friends You Anything More Complete The River Armour Heart Full of You ...Il brano che dà il titolo all'album è una chicca, il resto non è meno imperdibile. ...to the Edge degli Yes si fa disco l'8 settembre dell'anno fatidico. Prog sinfonico, con la title ... Close, la struggente storia di un'amicizia adolescente Un commovente e profondo omaggio al cinema in pellicola e in sala, ma con una trametta sociale e razziale esile esile. L’aspetto claudicante di Empire of light, ultimo film scritto e diretto da Sam Me ...Tutto è pronto al Teatro Massimo Bellini per la sontuosa inaugurazione della nuova Stagione di opere e balletti, la prima avviata nel clima più sereno della ripresa postpandemica ...