Ciclismo | Quartucci diventa pro e firma per il team Corratec

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo una splendida annata da Under 23, l'umbro approda fra i big. ROMA - "E' Lorenzoil diciottesimo corridore a entrare a far parte del roster del". Lo ha reso noto lo stesso ...

"Trofeo Matteotti, Trofeo Città di Malmantile e Giro delle Valli Aretine sono stati i tre successi di, che ha saputo imporsi sia in arrivi a ranghi ridotti che al termine di azioni in ...E' stato vinto da Samuel Quaranta della Team Colpack Ballan, in volata su Lorenzodella Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, il 72esimo Gran Premio di Calvatone, riservato alle categorie dilettanti Elite e Under 23, che ha idealmente chiuso anche la Fiera autunnale del ...Dopo una splendida annata da Under 23, l'umbro approda fra i big.ROMA (ITALPRESS) - 'E' Lorenzo Quartucci il diciottesimo corridore a entrare a ...Il 23enne di San Giustino, vincitore di tre corse nel 2022, approda al team di Serge Parsani. E’ Lorenzo Quartucci il diciottesimo corridore ad entrare a far parte del roster del Team corratec. Il 23e ...