Chat con Intelligenza artificiale che sembra umana su ChatGPT

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In questi giorni è uscita una nuova applicazione incredibile, rivoluzionaria e stupefacente che invito tutti a provare. Si tratta di un risponditore automatico basato su, non solo capace di fornire informazioni, ma anche di dare pareri, di eseguire calcoli complessi, di scrivere tutorial completi e compilare linguaggi di programmazione. Non solo quindi un'app divertente, ma anche incredibilmente produttiva per chi lavora. L'app, per ora rilasciata in beta test gratuitamente come sito web, si chiamaGPT, è stata sviluppata da OpenAI ed è basata sul modello di linguaggio generativo GPT che sta per Generative Pretrained Transformer. GPT è una rete neurale capace, tramite apprendimento e addestramento, di generare testi scritti con lo stesso linguaggio naturale di uno scrittore umano. In altre parole, ...