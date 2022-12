' Barga in Cioccolato' E' tornato il dolce evento - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ha preso il via ieri, ma continua per anche tutta la giornata di oggi. Programma pieno, da non perdere lo showcooking di Claudio ...

Ha preso il via ieri, ma continua per anche tutta la giornata di oggi. Programma pieno, da non perdere lo showcooking di Claudio ..., comune sulle colline della Valle del Serchio, in provincia di Lucca , torna l'appuntamento più goloso dell'anno: èin, una manifestazione dedicata ai maestri del cacao. In programma il 7 e 8 dicembre 2022 , l'evento prevede due giornate di degustazioni e mostra mercato a temanel ...BARGA - Con gli ultimi ritocchi per gli stand dei cioccolatai già a fine mattinata, è partita, accompagnata peraltro da una giornata mite e di sole, la ...Tutto pronto per uno degli eventi della tradizione del Natale a Barga, il 7 e l'8 dicembre, per tutta la giornata, torna il festival dedicato al ...