Ascolti Tv Analisi 7 dicembre | “Boris Godunov” attarda Rai1 Ficarra e Picone battono Sciarelli Rai2 | Malgioglio non sfonda | continua l’effetto Fiorello

(Di giovedì 8 dicembre 2022)al top: Tg5 delle 20.00 a 4,857 milioni e 26%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 4,2 milioni e 21,58%. “Caduta libera” in replica 3,7 milioni e 23,27%. “Incastrati” a 3,549 milioni e 20,3%. Tg1 delle 13.30 a 3,154 milioni e 25,79%. In pausa i Mondiali di calcio in Qatar, ieri sera – mercoledì 7– è stata ugualmente una giornata televisivamente speciale. Su, dal pomeriggio è entrata in scena la prima della Scala di Milano, con il, prima del film The Keeper, mentre suè andato in onda il debutto di Mi casa es tu casa su. Canale 5 ha risposto con la prima tv della serie Netflix Incastrati, con, mentre su Italia1 è andata in onda la pellicola action Kickboxer. Il resto ...