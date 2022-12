Traffico Roma del 07-12-2022 ore 17 | 00

A ricostruire il sinistro, gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale diCapitale, sul posto per la gestione delveicolare e i rilievi scientifici. Non è chiaro al momento se ...... frutto di una stretta collaborazione tra assessorato ai Lavori pubblici diCapitale e ... quando il campionato è sospeso per evitare problemi die inopportune interruzioni del cantiere. ...Concluso il rifacimento della pavimentazione stradale da Piazzale Ponte Milvio fino all’incrocio con via Cassia Nuova e via Oriolo Romano. Anticipando i tempi previsti per la chiusura del lavoro, il C ...ROMA – In vista della festività di domani, giovedì 8 dicembre, che storicamente coincide con l’inizio della stagione sciistica e con l’apertura dei numerosi “mercatini di Natale”, Viabilità Italia del ...