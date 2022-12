Tennis | due partite in un giorno per Matteo Berrettini a Diriyah? Chi affronterà | precedenti | dove vederlo in tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)Stan Wawrinka nel match d’esordio allaCup 2022, un torneo di esibizione che si disputa nell’omonima località dell’Arabia Saudita. Ilta romano è atteso dal primo turno contro il sempre temibile svizzero, ora sprofondato al 148mo posto del ranking ATP ma che in passato ha vinto prove dello Slam. Il nostro portacolori scenderà in campo nella mattinata di giovedì 8 dicembre per questa sfida da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale, che si disputeranno nel pomeriggio di domani., attuale numero 16 al mondo, partirà comunque con i favori del pronostico contro l’elvetico. Il romano tornerà in campo dopo aver perso il doppio decisivo (insieme a Fabio Fognini) ...