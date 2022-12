Serie B 2022 2023 | Pavoletti sbaglia un rigore | il Cagliari cade in casa della Ternana

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilinperdendo 1-0. Decisivo il gol di Falletti su. Iannarilli salva i suoi nel secondo tempo parando un, entrato pochi minuti prima. Torna a vincere ladopo quasi due mesi. Ilcontinua a restare a secco di vittorie, ora la panchina di Liverani inizia a traballare. Primo tempo equilibrato sbloccato dallache passa in vantaggio suall’8? grazie alla trasformazione di Falletti con un destro angolato su cui Radunovic non può niente.che prova a reagire subito prendendo in mano il pallino del gioco. La squadra di Liverani si rende pericolosa dalle parti di Iannarilli prima ...

