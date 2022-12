(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Deè ormai. Lo era già prima quando si vantava in pubblico che quella campana era unadi eccellenza parlando addirittura di “miracoli” compiutiRegione; lo è ancora quando dice che a gennaio si rischiano di chiudere i pronto soccorso scaricando le colpe sul governo nazionale. Finge di dimenticare che sono sette anni che è finito il commissariamento dellaina. E quindi se oggi i problemi si sono aggravati negli ospedali la responsabilità politica è soltanto sua”. Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di FdI alla Commissionedella Camera Imma: “Ora punta il dito contro il Governo Meloni che è in carica da appena ...

AvellinoToday

Imma, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissionealla Camera dei Deputati. Il tema, in particolare, è quello della mancata erogazione delle borse di studio per quasi 200 medici che ...Lo annuncia la parlamentare salernitana Imma, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissionealla Camera dei Deputati. Le criticità Il tema, in particolare, è quello della mancata ... Sanità, Vietri (FdI): “De Luca sconnesso dalla realtà, si scusi con i campani”