Roma | Pellegrini fa da scudo | 'Abraham può diventare uno dei top mondiali E su Mourinho'

... che vede diversi club della Liga e anche qualche italiana (su tutte) alla finestra. Gli altri ... Voci di un possibile interesse della Lazio per Luca, in prestito all'Eintracht, ma di ...Commenta per primo Parisi, Schulz esono solo gli ultimi tre candidati spuntati nella lista della Lazio per il ruolo di ... L'exinvece è stato offerto direttamente dal procuratore Enzo ...Parla il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è stato intervistato da Four Four Two. Ecco un’anticipazione delle sue parole che usciranno giovedì 8 dicembre ...Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha rilasciato una intervista a Four-Four-Two, una rivista calcistica inglese, che uscirà domani. Alcune dichiarazioni sono state però pubblicate in anteprima, ...