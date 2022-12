Nordio | «Intercettazioni usate per delegittimare Interverremo»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "Proporremo una profonda revisione" della disciplina dellee "vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria". Lo ha annunciato al Senato il ministro della Giustizia Carlo, secondo cui leattraverso la "diffusione selezionata e pilotata" sono diventate "strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica". Non solo. Il neo ministro ha aggiunto,. riguardo l'annoso problema della separazione delle carriere, che «non ha senso che il pm appartenga al medesimo ordine del giudice perché svolge un ruolo diverso". Immediata la protesta dell'Associazione Nazionale Magistrati

Il governo Meloni ha fatto infuriare anche l'Anm, dopo l'uscita del ministro della Giustizia Carlosulla volontà di cambiare profondamente - tra le tante cose - l'istituto dell'. Ne ha parlato il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia al Corriere ......il carattere melodioso della musica suonata daalla Commissione Giustizia del Senato, dove ha esposto il suo proposito di limitare e displicare finalmente in modo serio le, di ...Santalucia contro il governo Meloni: "A noi non piace intercettare la gente, violare la privacy e la riservatezza delle persone, ma faccio un esempio: come lo rompi il patto tra corruttore e corrottoIeri, martedì 6 dicembre, eccetto l’opposizione più oltranzista (il MoVimento 5 Stelle su tutti), la politica ha gradito quanto detto al Senato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sul tema delle ...