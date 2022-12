‘Mare Fuori 3’ tra addii e new entry | svelata la data di uscita su Rai 2

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attesa è stata lunga, ma finalmente ci siamo.’ sta per tornare in prima serata su Rai 2. Il terzo capitolo della serie televisiva campione di ascolti, diretta da Ivan Silvestrini e ambientata a Napoli, in un carcere minorile, arriverà sul piccolo schermo mercoledì 15 febbraio 2023. Due episodi a serata per un totale di sei puntate che vedranno tra i protagonisti Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carmine Recano e Carolina Crescentini, ma anche diverse new3’ toccherà in maniera più approfondita diverse tematiche. Si parlerà in primis di amore e di amicizia, ma i nuovi episodi riserveranno anche grossi colpi di scena tra cui la perdita di personaggi principali della fortunata fiction. Con ogni probabilità – si legge su Whoopsee – parte del ...