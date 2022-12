LIVE Arsenal-Juventus 0-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | Caruso ci prova con il piatto!

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Peyraud-Magnin in uscita anticipa Foord lanciata in profondità. 7? Sembrant decisa su Blackstenius. 5?con il piatto chiama all’intervento Zinsberger. 3? Subito pressione dell’. 1? Inizia la partita! 20.55 Ingresso in campo delle due squadre. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 20.45 Due settimane fa,si è conclusa con il risultato di 1-1. 20.40 Laviene dalla vittoria in campionato per 2-0 sull’Inter. 20.35 Serve necessariamente fare punti per non complicare la situazione nel girone. 20.30 Ecco la la situazione del girone al momento:(7), Lione (7)*,(5), Zurigo (0)*. Una partita in più per Lione e ...

