(Di mercoledì 7 dicembre 2022): i soccorritori stanno lottando per salvare undi ottoto in un, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Il piccolo Tammy Sahu è in bilico tra la vita e la morte da ormai sedici ore: ovvero da quando, ieri sera, è cadutogiocava, rimanendo incastrato alladi circa 17, immerso nel fango. Incidenti di questo tipo sono tristemente frequenti nelle campagnene, dove proliferano i pozzi artesiani: venendo spesso lasciati scoperti, costituiscono un serio pericolo per i bambini. Al momento i soccorritori stanno fornendo a Tammy dell’ossigeno. Ma non è stato possibile appurare quali siano le sue condizioni. Foto copertina da: Bbc su Open Leggi anche: G20, confermato il ...

Open

: i soccorritori stanno lottando per salvare un bambino di otto anni precipitato in un pozzo, nello stato centrale del Madhya Pradesh . Il piccolo Tammy Sahu è in bilico tra la vita e la morte da ...A rendere nota la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate: 'in un dirupo…..salvato dalla postazione 118 Pollena! Intorno a mezzogiorno giunge chiamata di soccorso per uomo ... India, precipita in un pozzo mentre stava giocando: bambino di 8 anni intrappolato a 17 metri di profondità Soccorritori lottano contro il tempo per tirarlo fuori (ANSA) - NEW DELHI, 07 DIC - E’ di nuovo lotta conto il tempo in India per salvare un bambino precipitato in un pozzo, nello stato centrale del M ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...