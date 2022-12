Georgina Rodriguez | in Qatar con Cristiano Ronaldo | tra spiagge | musei e una sceicca

Gli occhi diperò erano tutti per il suo Cristiano , nel post partita ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dal Lusail Stadium a Doha. IL MESSAGGIO - ' Congratulazioni ...Mentre gli 11 giocatori cantavano l'inno tutti gli obiettivi erano su di te (il riferimento è per Cristiano Ronaldo, ndr) ", ha scritto lasul suo account Instagram, per poi aggiungere: " ...Georgina Rodriguez è scesa in difesa del suo compagno Cristiano Ronaldo, dopo la decisione del ct della nazionale del Portogallo di lasciare in panchina… Leggi ...Georgina Rodriguez è scesa in difesa del suo compagno Cristiano Ronaldo, dopo la decisione del ct della nazionale del Portogallo di lasciare in panchina CR7 durante la partita contro la Svizzera (gli ...