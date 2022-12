Folle corsa in autostrada a 248 all' ora e con lampeggiante abusivo | patente ritirata | auto sequestrata e maxi multa

leggo.it

... i compagni riprendono tutto con lo smartphone e non fermano la violenza Colpisce un uomo con uno schiaffo al volto e lo uccide: arrestato un ragazzo di 18 anni, incastrato da un video La...... idolo delle; l'altro il governatore della città, Butherikos, che per sbarazzarsi d el rivale ... in crisi d'astinenza da scommesse, che vanno dia liberare il campione. La notizia dell'... Folle corsa in autostrada a 248 all'ora e con lampeggiante abusivo: patente ritirata, auto sequestrata e maxi Doveva avere una gran fretta l'automobilista fermato dalla polizia mentre sfrecciava in autostrada a 248 chilometri all'ora alla guida della sua Mini. Ma la folle velocità non ...Lancia in autostrada una supercar a 300 chilometri all'ora per poi schiantarsi prima contro il guardrail e poi contro il muro della carreggiata. L'auto, una Lamborghini Huracán da circa 200 mila euro ...