Facciamo Festa a Roma | gli eventi per il Natale in 4 piazze | ecco dove | orari e i programmi completi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quattrodel centro didiventano luoghifesteggiare il, tra teatro, laboratori, letture e concerti, e allo stesso tempo presidi istituzionali contro il degrado. Questo il senso dell’iniziativa “”, una delle manizioni natalizie organizzate dal MunicipioI Centro, che si aprirà l’8 dicembre per concludersi il 6 gennaio 2023, giorno dell’Epifania. Ladinelle quattrodiI luoghi scelti dall’amministrazione municipale, che ha coinvolto le associazioni del territorio tramite un avviso pubblico, ricadono in quattro distinti quadranti del territorio: largo Agnesi, piazza Mastai, piazza Cavour e piazza della Chiesa Nuova. ...

Roma Capitale

... che mi onoro di Rappresentare per il Giorno dell'Immacolata trascorrerano una giornata di... Noi come Don Milani Ringraziamo tutto il Bocale admo e locon la testa ma soprattutto con il ...Sabato 24 dicembre, alle 15,30, lafinale con Babbo Natale e gli elfi che sfileranno dall'... Il 7 e il 13 dicembre "Il presepe lonoi", il 4 dicembre "L'archeoalbero", il 21 dicembre "La ... Arriva 'Facciamo Festa' in quattro piazze, ecco il programma Quattro piazze del centro di Roma diventano luoghi dove festeggiare il Natale, tra teatro, laboratori, letture e concerti, e allo stesso tempo presidi istituzionali contro il degrado. Questo il senso ...2' di lettura 01/12/2022 - L’iniziativa si inserisce nella progettualità sulla Festa dell’Albero che si celebra a livello internazionale ogni anno a fine novembre e che la scuola, che afferisce all’Is ...