Conte | “Facile governare prendendo l’applauso dei petrolieri per le trivellazioni | più difficile capire i bisogni di chi non ha voce”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “C’è tanto disagio sociale, non scambiamo cause con effetti. Tutto questo può scatenare frustrazione e disperazione. Noi dobbiamo offrire a queste persone delle risposte politiche”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppea Milano in una tappa della sua campagna a difesa del Reddito di cittadinanza. “Le persone che noi incontriamo ci chiedono di restituire loro dignità sociale”, ha aggiunto all’ Opera Cardinal Ferrari, dove ha incontrato alcuni percettori del reddito e volontari della Caritas Ambrosiana. Sempre con loro ha assistito alla proiezione della prima della Scala. “I percettori del reddito vorrebbero lavorare per i progetti utili per la comunità ma i sindaci, nella maggior parte dei casi, non offrono loro la possibilità di rendersi utili per la comunità”, ha sottolineato. “Incontro persone che prendono due euro ...