Commissione | in Europa | genitore in uno Stato membro lo sarà ovunque

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laeuropea ha presentato oggi a Bruxelles una proposta di regolamento volta ad armonizzare a livello Ue le norme di diritto internazionale privato in materia di genitorialità (riconoscimento della paternità o della maternità). In sostanza, ilriconosciuto come tale in unodovrà esserlo allo stesso titolo in tutti gli altri Stati membri dell'Unione, senza nessuna procedura specifica, con tutte le implicazioni che questo comporta anche per le controversie legate in alcuni paesi al riconoscimento dei diritti Lbgt, i diritti di adozione, la maternità surrogata. Il regolamento consentirà ai figli di beneficiare, in situazioni transfrontaliere, dei diritti derivanti dal riconoscimento dei loro genitori ai sensi del diritto nazionale, in materie quali la successione, i diritti alimentari, o ...