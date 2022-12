Addio Marotta? Un club di Serie A punta sul dirigente dell’Inter

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’Inter esono legati dal 2018, quando il direttore sportivo lasciò la Juventus dopo anni di successi a causa di un rinnovamento societario.è stato protagonista del risorgimento interista grazie all’acquisto di numerosi giocatori chiave e soprattutto per essere stato in grado di portare Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Oggi è noto che a Torino stanno vivendo tempi di crisi a causa delle inchieste che riguardano la società e le conseguente dimissioni di Andrea Agnelli e di tutta la dirigenza. Alla Juventus è arrivato Gianluca Ferrero e a fine stagione pare che la rivoluzione in società sarà inevitabile e qualcuno inizia ad ipotizzare un possibile ritorno diInter Juventus Secondo La Repubblica infatti si prospetta un netto discostamento dalle figure che hanno ...

...al passo d'e Massimiliano Allegri legato ai risultati, con il contratto che resta in scadenza nel 2025. E una nuova suggestione si fa strada negli ambienti bianconeri. TENTAZIONE- La ...Nel caso di, più che un divorzio di comune accordo, sembrò un, una sorta di fuga. Non condivideva la situazione economica nella quale fu coinvolta la Juve per l'operato Cristiano. ...Marotta è stato protagonista del risorgimento interista grazie all’acquisto di numerosi giocatori chiave e soprattutto per essere stato in grado di portare Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Un ...La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno per ripartire. Gli Elkann sono pronti a strapparlo all'Inter: ecco cosa sta succedendo ...