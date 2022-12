Ucraina | intelligence | ' Mosca ha missili per altri attacchi | ma scorte in esaurimento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Kiev, 6 dic. (Adnkronos) - Il capo della direzione dell'Kyrylo Budanov ha affermato che la Russia haa sufficienza per diversi massiccicontro l', tuttavia precisando su Telegram che "la scorta di armi ad alta precisione nella Federazione Russa è già in fase di. Hanno raggiunto da tempo il minimo critico. Tuttavia, come possiamo vedere, hanno deciso di andare fino in fondo, cioè a zero. Il che, in linea di principio, è molto negativo per la stessa Federazione Russa e i militari sono consapevoli di questo problema". "La Russia continua a costruire- ha aggiunto Budanov - ma la produzione è minuscola rispetto alla quantità che usano e limitata solo a pochi tipi di armi ad alta precisione".