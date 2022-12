Ucciso al luna park di Torre del Greco | 15 anni di reclusione per due minori

Torre del Greco lo omaggia con una gigantografia "Giovanni vive" è la gigantografia per commemorare il 18enne accoltellato edal- park di Torre del Greco apposta lo scorso agosto. ...Anche secondo il tribunale per i Minorenni di Napoli sono loro i due baby - killer di Giovanni Guarino, il 19ennea coltellate all'esterno delpark allestito a Leopardi in occasione delle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Condannati a 14 anni di reclusione i due 15enni accusati della morte di Giovanni Guarino, ucciso a coltellate a Torre del Greco (Napoli) nello scorso aprile ...