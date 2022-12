“Speriamo nello scudetto” | Inzaghi ci crede | cosa ha detto in vista di Inter-Napoli!

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’allenatore dell’, Simone, èvenuto questa mattina in conferenza stampa parlando della ripresa del campionato e della sfida al Napoli del 4 gennaio, ultima chiamata per la corsadei nerazzurri. Ecco quanto evidenziato: Verso-Napoli, le parole di Simonein conferenza stampa “Ci stiamo allenando bene, la gara di ieri è stata impegnativa, abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra maltese di buona qualità, ora dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile. Ho avuto buone risposte anche dai ragazzi della Primavera. In questo momento abbiamo diversi giocatori fuori, Darmian, D’Ambrosio e Correa sono alla Pinetina, sono sicuro che li avremo presto con noi. Foto: Getty – Simone ...

