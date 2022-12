Agenzia ANSA

Ora non si sa dove si trovi il super, ma nei giorni scorsi i finanzieri hanno notificato pesantissime sanzioni amministrative al comandante, alla società armatrice della barca e allo stesso ......linee ma ben studiate riescono a rendere le fiancate sinuose e levigate proprio come unodi ...mentre al posteriore " la mia parte preferita " troviamo un design innovativo delle luci che... Scompare yacht russo congelato in Sardegna, scalo in Tunisia Lo yacht da 22 metri Aldabra, di proprietà dell'oligarca russo Dmitry Mazepin, ormeggiato al porto di Olbia e congelato dalle autorità italiane insieme con la lussuosa villa Rocky Ram, in Costa Smeral ...Lungo 16,5 metri, ha un baglio massimo di 7,68 metri, il che assicura spazi a bordo propri di un monoscafo di dimensioni ben maggiori ...