Rocco Schiavone 5 resta su Rai2 | Marco Giallini torna in onda a marzo 2023

(Di martedì 6 dicembre 2022)5 ha una data d’uscita einsu. Inizialmente si era detto che la quinta stagione della serie, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, avrebbe traslocato sulla rete ammiraglia al fine di raccogliere un pubblico più ampio. Una scelta, invece, contestata da molti,compreso. Il protagonista e interprete del vicequestore romano l’aveva etichettata una “scelta sbagliata”, aggiungendo “è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete”. L’attore aveva spiegato di avere delle perplessità su questa mossa, dato che il pubblico di Rai1 non è a conoscenza del background del suo tormentato personaggio: “Ma i giovani comunque la vedranno su Amazon, la sera escono e vivono, non si piazzano ...

Sky Tg24

Bisognerà aspettare il 29 marzo 2023 per vedere la quinta stagione di. La notizia arriva dalla presentazione dei palinsesti Rai per i primi tre mesi del 2023. La serie televisiva andrà in onda sempre su Rai2. Quattro gli episodi previsti, incentrati su ' ...Nel rogo morirono Antonio, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino,Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi. La procura tedesca di Essen due anni fa aveva autorizzato un regime ... Non ci resta che il crimine - 1970, la serie prossimamente su Sky. La prima clip I palinsesti Rai da gennaio a marzo 2023 prevedono tante novità tra fiction, show e programmi: tanti i ritorni graditi in televisione ...La terza stagione di Mare Fuori ha finalmente una data di uscita ufficiale. La fiction italiana, o per meglio dire napoletana, ha ottenuto un enorme successo soprattutto dopo l’arrivo su Netflix e dop ...