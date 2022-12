Paolo Bonolis | tradisce Luca Laurenti | il duo si è sciolto per sempre?

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 6 dicembre 2022)ha in programma un grande ritorno ma sembra che il duo consi siae i fan sono rimasti stupiti della cosa. Quando si pensa al noto conduttore è inevitabile accostare alla sua immagine quella del collega. La loro intesa lavorativa ha accompagnato generazioni e tra sorrisi e battibecchi sono diventati tra i più amati della tv.-ilovetrading.itperò sembra per aver scelto un percorso differente nel quale non sarà fiancheggiato dal collega. Sono stati insieme per moltissimi anni ad Avanti Un Altro e Ciao Darwin e pensare che la coppia sia scoppiata ha ...