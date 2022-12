Nordio e le intercettazioni | «Strumento micidiale per delegittimare | interverremo» L’appoggio della premier

: STOP AE INDAGINI ARBITRARIE "Vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione arbitraria e impropria" delle. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo, ...Leggi Anche, attacco ai pm sue misure cautelari. 'Avvisi di garanzia usati come strumento di estromissione di avversari politici' *** Nella foto in alto Silvio Berlusconi e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Rischia di coinvolgere altri club l'inchiesta Prisma. Intanto il Ministro della Giustizia Nordio assicura interventi del Governo sulle intercettazioni, spesso usate in modo arbitrario ...