ilGiornale.it

Appunti cheminemmeno di avere preso, sceneggiature rimaste a metà. Per scherzo, dicevano che avrebbero voluto fare un film sui film cheho fatto . E chissà." Già, chissà. Per ora, ......c'è traccia dell'alternativa tra una - due mensilità' né alcun riferimento alla ripresa del campionato , di cui il difensore aveva parlato poco prima, Chiellini è laconico: 'Ioche vi ... "Non ricordavo il periodo". Ora Conte ritratta sul video dell'incontro Renzi-Mancini Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Non mi ricordo bene quando è esplosa" la vicenda Renzi/Autogrill "tramite Report ma ormai stavo andando via". Così Giuseppe Conte nell'audio a L'Identità diffuso ...A fronte del caos generato dalle sue dichiarazioni in merito al video che ritrae Mancini e Renzi, Conte è stato costretto a smentire se stesso ...