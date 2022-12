Mondiali 2022 | Spagna e Portogallo cercano l’accesso ai quarti | i temi di oggi

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si chiudono gli ottavi di finale deiin Qatar, con le ultime due partite in programma. Lae ilai, contro il Marocco e la Svizzera. Le partite: alle 16-Marocco e alle 20-Svizzera I protagonisti: i giovani fenomeni di Luis Enrique, da Gavi a Pedri, guidati da Morata che continua a segnare; Cristiano Ronaldo che vuole raggiungere Messi, Mpbappè e Neymar, ma che inizia ad essere contestato dai suoi stessi tifosi, che lo vorrebbero in panchina; il Marocco e la Svizzera che, con storie e possibilità diverse, giocano per sovvertire i pronostici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sport Fanpage

Più o meno gli stessi livelli registrati nella settimana 47 del, ovvero tra il 21 e il 27 ...italiano La polizia di San Francisco arruola robot con licenza di uccidere Tutte le ombre sui...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Bruxelles, tifosi marocchini assaltano il centro dopo match con Belgio La vittoria del Marocco aiin Qatar contro la ... Quando si giocano le partite dei quarti ai Mondiali 2022: squadre e abbinamenti in tabellone Oggi, martedì 6 dicembre 2022, alle ore 16 Marocco e Spagna scendono in campo in Qatar per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo ...L’ex calciatore di Inter e Milan, Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Bobo Tv, programma in onda su Rai Uno commentando, tra le altre cose, su quanto sta accadendo ...