Michielin | “Dopo X Factor conduttrice anche a Sanremo? Morirei…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Condurre il ‘Festival diaver condotto ‘X’?e ho una vita sola!”. Francesca– durante la conferenza di presentazione della finale di ‘X’ che andrà in onda giovedì su Sky, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now, dal Forum di Assago – risponde così alla domanda dell’AdnKronos, chiudendo con un filo di ironia le porte all’ipotesi di essere una delle cinque co-conduttrici con Amadeus sul palco dell’Ariston. “L’esperienza di ‘X’ comeè stata bellissima, mi sono trovata davvero bene con tutto il team e ho potuto lavorare bene con me stessa, come persona e come professionista. Adesso – spiega però Francesca– vorrei concentrarmi sul mio disco e sul ...