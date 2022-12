(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic – Georgesi lamenta della. Ad, a detta dell’attore, quando ogni pretesto era buono per tastare quel suo fisico irresistibile.e lalancia la provocazione o la lamentela (a seconda dei punti di vista, a voler essere per forza ignari)riferendosi ai suoi primi anni di lavoro, come riporta Tgcom24. Nel corso di un’intervista al Washington Post, durante i Kennedy Center Honors (ovvero dei premi conferiti a coloro che si sono distinti per il contributo all’arte e alla cultura), l’attore ha dichiarato di essere stato “vittima di oggettificazione sessuale agli inizi della sua”. Come a dire che quel bel fisico ...

Il Primato Nazionale

Citazione 2 All'uscita del campo gara Ferro e Vieri erano emozionati fradici, urlavano,grana me e a Caligi che non aveva neanche più la forza di spaventarsi. Io ero in trance, con gli ...Appena prima delle 18 si sono sentiti i primi cori per Conte, e visti sorrisi larghi esulle ... da lontano però tutti quei ministri, capi di corrente e presidenti di regionel'... “Mi davano le pacche sul sedere”: così Clooney sulla “sessualizzazione subita” a inizio carriera Il punto dopo l'allerta scattata nel Regno Unito per la morte di 7 bambini: in Italia i pronto soccorso pediatrici sono al limite perché stanno arrivando molti bambini con malattie infettive di divers ...Mauna Loca sta suscitando l'interesse e l'attenzione degli studiosi, a caccia dei motivi che hanno scatenato il risveglio della "bestia" ...