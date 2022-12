Agenzia ANSA

Sei barche ormeggiate al porto di Castelsardo sono state distrutte dal fuoco prima dell'alba. Secondo i primi riscontri l'non sarebbe doloso e non risultano persone ferite. Ilrogo, partito da una imbarcazione, è scoppiato intorno alle 5. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Porto Torres con mezzi ...Una donna di 78 anni ha perso la vita nell'della palazzina in cui abitava, a Gallarate, nel varesotto. E' accaduto poco dopo le 17 di ... 4 ambulanze e un mezzo di coordinamento delle... Maxi incendio al porto di Castelsardo, sei barche in fiamme Sei barche ormeggiate al porto di Castelsardo sono state distrutte dal fuoco prima dell'alba. Secondo i primi riscontri l'incendio non sarebbe doloso e non risultano persone ferite. Il maxi rogo, part ...La donna è stata trovata già morta dai soccorritori. La causa è una intossicazione da fumo dovuta ad un incendio sviluppatosi in un condominio ...