Marocco ai quarti e nella storia | Spagna ko ai rigori

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – La lotteria deiha colpito ancora. Ilbatte ladal dischetto – 3-0 il risultato finale con tutti e tre i tiri dal dischetto sbagliati dalla nazionale iberica – e vola aidi finale per la prima voltapropria, facendo impazzire di gioia un intero popolo. Il pronostico era tutto dalla parte delle “furie rosse”, ma così non è andata. E niente gara a senso unico. All'Education City Stadium è stato ila imporsi in una prima frazione bloccata, con pochi sbocchi per entrambe le squadre: la selezione guidata dal ct Regragui ci ha provato al 12? con Hakimi, su calcio di punizione, ma l'esterno del Paris Saint-Germain non è riuscito a trovare lo specchio della porta difesa da Unai Simon. Le occasioni non ...