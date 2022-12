L' ex vicesindaco di Raggi si offre ai dem | svolta per le Regionali

(Di martedì 6 dicembre 2022) Addio definitivo alla galassia del Movimento 5 Stelle. Luca Bergamo,della Giunta 5 Stelle guidata da Virginia, si è iscritto a Demos, partito alleato del Pd e che a Roma sostiene la Giunta Gualtieri. La parabola di Bergamo si conclude così, con l'ufficializzazione del passaggio nella Sala Carroccio del Campidoglio con al suo fianco il leader di Demos, Paolo Ciani. "Questo è il luogo dove in questo momento si costruiscono la parola, l'ascolto e la conversazione e non lo slogan o il ruggito della violenza verbale - ha detto Bergamo spiegando le ragioni della sua scelta - Una comunità esiste a queste condizioni, da tempo ne parlavo con Paolo (Ciani, ndr) e ho espresso il desiderio di aderire a Demos se questo non avesse creato imbarazzo, visto che con la mia storia mi portavo appresso elementi controversi... Darò un contributo più ...

Affaritaliani.it

Luca Bergamo passa a Democrazia Solidale - DemoS. L'exdi Virginia(con delega alla cultura) ha ufficializzato l'adesione al partito che in assemblea capitolina è rappresentato da Paolo Ciani e in giunta dall'assessora Barbara Funari. ...È stato ildi Virginia, poi i contrasti con l'ex sindaca 5S per il muro posto nei confronti del Pd. Luca Bergamo entra ora in Demos, il partito guidato da Paolo Ciani e alleato dei dem. L'ex ... Luca Bergamo, ex vice della Raggi, passa a Demos: “Mi candido alle regionali” Addio definitivo alla galassia del Movimento 5 Stelle. Luca Bergamo, vicesindaco della Giunta 5 Stelle guidata da Virginia Raggi, si ...L'ex assessore alla Cultura ha ufficializzato il passaggio questa mattina e il ruolo che intende avere è proprio quello di pontiere tra i due ...