“Giocattolo sospeso” | i regali donati per i bimbi meno fortunati ricoverati in ospedale

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un piccolo gesto di solidarietà per regalare un sorriso ai bambininegli ospedali pediatrici del territorio regionale. Prosegue l’iniziativa ‘’, il progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che prevede la raccolta di giocattoli nuovi nel foyer dell’auditorium Testori. Iper i bambinisaranno distribuiti negli ospedali da parte della ‘Fondazione Abio Italia Onlus’ con il supporto della Consulta del soccorso. La seconda edizione del ‘’ punta a replicare l’enorme successo dello scorso anno e proseguirà fino al 12 dicembre. Il foyer dell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia resterà aperto, a disposizione di chi vorrà ...

