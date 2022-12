Caltanissetta | 15enne aggredito da un gruppo di coetanei a pugni e bottigliate all’uscita di scuola

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lo aspettavano fuori dalla, vicino alla Minicar che lo avrebbe riportato a casa. Alla fine delle lezioni un, studente di un liceo scientifico di, sarebbe uscito dall’istituto per tornare a casa ma prima di riuscire a salire a bordo del suo mezzo sarebbe stato avvicinato eda undi. I ragazzi lo avrebbero accerchiato per poi colpirlo in testa, cone con una bottiglia, e non è ancora chiaro quali siano le ragioni che hanno spinto il branco ad agire. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in una via trafficata della città e sembrerebbe che nessuno sia intervenuto per fermare i ragazzi o soccorrere il, che successivamente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. I ...