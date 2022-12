Borsa | Europa conferma calo | risalgono i futures | Milano - 0 | 25%

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sino inle Borse europee al traguardo di metà seduta, mentre girano in territorio positivo iUsa. Un cambio di rotta all'indomani dello scivolone per i timori di un inasprimento ...

Si confermano in calo le Borse europee al traguardo di metà seduta, mentre girano in territorio positivo i futures Usa. Un cambio di rotta all'indomani dello scivolone per i timori di un inasprimento ...Del resto sempre secondo Anima, il picco dell'inflazione negli Usa e' gia' stato superato nel terzo trimestre (all'8,3%), mentre inverra' raggiunto tra fine anno e inizio 2023, attorno al 10,...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - L'incertezza sulle prossime mosse della Fed e sul livello che potranno raggiungere i tassi Usa al termine della stretta di politica monetaria continua ...In Europa la peggiore è Madrid (-0,51%), preceduta da Milano (Ftse Mib -0,35%), Londra e Parigi (-0,3% entrambe) e Francoforte (-0,25%). Si allenta la tensione sui titoli di stato, con il ...