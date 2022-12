All' amante della libertà | per amico c' è rimasto solo Dio

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Il Padreterno è liberale. Su questo non si discute. Il concetto di peccato e quello opposto di virtù hanno senso soltanto se la persona è libera di scegliere l’uno o l’altro”. Così poco prima di morire ha detto Antonio Martino a Nicola Porro, parole oggi fissate dal giornalista più liberale d’Italia in un libro intitolato per l’appunto “Il Padreterno è liberale. Antonio Martino e le idee che non muoiono mai” (Piemme). Grande, amaro godimento quando Martino liquida Guido Carli (“Con due frasi apparentemente innocue ha scassato l’Italia”) e Mario Draghi, allievo di Federico Caffè e “sinistro quanto lui”. Tutti più o meno sinistri e tutti più o meno statalisti, i politici italiani, e da tempo immemorabile: “Il Partito liberale italiano era composto da membri che erano tutti di sinistra”, “Malagodi non era liberale. Alla fine era più a sinistrasinistra”, “Il ...

