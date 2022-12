Ucraina | Zelensky | Per il nemico l' inverno e' parte del terrore | sopravviveremo

TGCOM

...l'dovrebbe diventare un grande punto di invincibilita' e lavorare ogni giorno e ogni notte. Lo stato, gli affari, le persone - tutti noi, tutti gli ucraini - tutti insieme", sprona. (...'uomo dell'anno' per il Financial Times Da quando è scoppiata la guerra in, Volodymyrsuo malgrado è diventato uno dei leader mondiali più conosciuti e popolari al mondo; ... Kiev: "Da inizio guerra tre milioni di ucraini trasferiti con la forza in Russia" | Filorussi: 9 uccisi da bombardamento in Lugansk 'L'inverno sara' molto difficile, questo e' certo. Tuttavia, vale la pena percepire questo inverno non come una prova, ma come un momento che ...Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...