ilGiornale.it

il quotidiano giapponese sottolinea che lo scorso annoanaloghi sono avvenuti in una ...86 milioni di barili di petrolio, contro i 4,34 milioni esportati tramiteanaloghe nel corso ...il quotidiano giapponese sottolinea che lo scorso annoanaloghi sono avvenuti in una ...86 milioni di barili di petrolio, contro i 4,34 milioni esportati tramiteanaloghe nel corso ... Trasbordi e manovre non lineari in mare: cosa stanno facendo le Ong nel Mediterraneo VENEZIA - Nella serata di mercoledì il personale della vedetta Sar CP833 della Guardia Costiera e del Suem di Venezia hanno salvato la vita a un marinaio. Si ...VENEZIA - Nella serata di mercoledì il personale della vedetta Sar CP833 della Guardia Costiera e del Suem di Venezia hanno salvato ...