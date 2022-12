Senegal | Mané ai compagni | “Orgoglioso di voi | si continua ad imparare”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Cari fratelli, siete caduti con le armi in mano. Il popolo è moltodel vostro percorso che ha fatto bene al cuore dei nostri tifosi, difendendo dignitosamente la bandiera nazionale. Coraggio, siad. Andremo alla ricerca di altri trofei, Inshallah”. Sadio, stella dele grande assente in Qatar, ha voluto celebrare i suoidi Nazionale per il bel torneo disputato. I campioni d’Africa in carica sono stati eliminati negli ottavi di finale dall’Inghilterra. SportFace.

Yahoo Eurosport IT

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "eliminato dal Mondiale,...C'è partita per mezzora, e anzi è ilad andare più vicino al gol in un paio di occasioni. Poi, come negli altri ottavi fin qui, è la big a dominare in lungo e in largo, mostrandosi più cinica, forte, abituata a questi ... Qatar 2022, Mané al Senegal: "Siete caduti combattendo"