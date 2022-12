Palermo-Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le due squadre appaiano in ripresa ma la salvezza è ancora tutta da conquistare e molto passamelo dal risultato di questo confronto.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I rosanero navigano poco sopra la zona playout e la vittoria nell’ultimo turno a Benevento ha rafforzato le loro speranze di salvezza. I lariani sono penultimi ma le prestazioni offerte nelle ultime partite fanno ben sperare, come dimostrano i pareggi contro Bari e Ascoli. LE(4-2-3-1): Pigliacelli, Mateju, Nedelcerau, Bettella, Sala, Segre, Damiani, Gomes, Valente, Brunori, Di Mariano. All. Corini(4-3-1-2): Ghidotti, Vignali, Odenthal, Solini, Ioannou, Iovine, Bellemo, ...