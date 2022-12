Monte Antenne | in arrivo mille nuovi alberi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) – Avviato il cantiere di riforestazione – Hanno preso il via questa mattina, alla presenza dell’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e del Vicepresidente del Municipio II Emanuele Gisci, i lavori del cantiere del Dipartimento Ambiente per la riforestazione dell’area dinel Parco di Villa Ada che vedrà la messa a dimora di circa 1000di pini, lecci e pini d’Aleppo entro marzo 2023 in sostituzione di altrettante alberature giunte alla fine del ciclo vitale. Le operazioni di messa a dimora sono state precedute dalla preparazione dei terreni, gli abbattimenti delle piante a fine vita e la rimozione delle ceppaie. Questo intervento complessivo sul quadrante/Villa Ada, finanziato con oltre un milione di ...