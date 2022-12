Memo Remigi torna sul Caso Morlacchi | “E’ stato uno sbaglio ma in Rai ci sono stati eventi più pesanti”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tra gli ospitidella puntata di Non è l’Arena in onda il 4 dicembre 2022, Massimo Giletti ha avuto anche. E’ la prima volta che il cantate, parla in ua lunga intervista di quello che è successo a Oggi è un altro giorno, della decisione della Rai di sospendere il suo contratto e di tutto quello che è accaduto dopo. Rivedendo il video in cui palpa con la mano il lato b di Jessicanello studio di La7 ha spiegato: “mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente…Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica.” Ancora una volta ...

